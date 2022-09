Sono queste le parole in conferenza stampa del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi che parla del derby e di Lukaku.

Ecco le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter che ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Milan, ecco le parole sul mercato: “Attualmente mi sento abbastanza soddisfatto del mercato fatto: siamo competitivi e da un punto di vista finanziario la società si è comportata bene. Siamo riusciti a tenere i migliori.“

Su Lukaku: “Lukaku? Ci vorrà un po’ di tempo, però il nostro staff medico si sta attivando per mettercelo a disposizione il più presto possibile. È una perdita importante, però abbiamo molte soluzioni offensive.“

Simone Inzaghi

Su Bastoni e Acerbi: “Bastoni non stava al 100% prima della gara con la Cremonese, e oggi non si è allenato: di conseguenza ho fatto altre scelte. Gosens? Si sta impegnando ed è al 100% un giocatore centro del mondo Inter. Lui è un giocatore che ha tanta esperienza, oltre che aver già lavorato con me e il mio staff. Fondamentale sia dentro che fuori dal campo come lo è stato Ranocchia: giocatore anche lui importante l’anno scorso.”

