Sono queste le parole di Simone Inzaghi, l’allenatore dell’Inter che parla alla vigilia della sfida alla Juventus.

Ecco le parole di Simone Inzaghi, in conferenza stampa l’allenatore dell’Inter discute alla vigilia della Juventus: “Anche senza D’Ambrosio, con Bastoni da valutare perché stanotte aveva la febbre e oggi non si è allenato. Vedremo se portarlo oggi o domani. Normale che un allenatore vuole avere tutte le frecce ma giocando così tanto ci sono delle difficoltà. Lukaku farà un esame settimana prossima, penso che non ci sarà nemmeno per l’ultima gara prima della sosta. Peccato per il ragazzo che aveva lavorato tantissimo per esserci. Lo aspetteremo dopo la sosta e ci darà una grande mano.”

Conclude così: “E’ importantissimo, in questi due giorni mi ha stupito per come ha lavorato perché è fermo da quasi 40 giorni. Ha lavorato molto bene, non penso parta dall’inizio ma vedremo come andrà la partita. E’ un giocatore fondamentale, come Lukaku è stata un’assenza di cui si è parlato poco anche grazie ai compagni che hanno giocato molto bene al suo posto. Speriamo di averlo da qui alla sosta.“

