Simone Inzaghi è sempre più parte della storia dell’Inter, dopo il derby arrivano i complimenti di Zhang e i calciatori lo portano in trionfo

Ormai non ci sono più dubbi. Simone Inzaghi è sempre più parte integrante della storia dell’Inter. Come riportato questa mattina sulle colonne de Tuttosport, il perentorio 5-1 rifilato ai “cugini” del Milan nel derby di ieri sera ha evidenziato ancora una volta (qualora ce ne fosse mai stato il bisogno) le capacità strategiche e le prerogative tattiche del tecnico classe ‘76.

Due gesti in modo particolare, non sono passati inosservati agli occhi dei supporters nerazzurri ai margini della gara. Il primo: i complimenti del patron dei meneghini Steven Zhang direttamente dalla Cina. Il secondo: i giocatori che hanno portato in trionfo il proprio allenatore verso gli spogliatoi. Insomma, con il successo nella stracittadina Inzaghi ha scritto un’altra pagina di Inter, diventando, tra l’altro, il primo tecnico a vincere la bellezza di cinque derby consecutivi.

