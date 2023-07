Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato direttamente dal ritiro giapponese della formazione nerazzurra

STAGIONE PASSATA– «La scorsa è stata un’ottima annata, che ci ha permesso di vincere la Coppa Italia, la Supercoppa italiana, poi abbiamo fatto la finale di Champions che è stato un grandissimo successo. Abbiamo avuto una crescita a livello europeo rispetto al mio primo anno in nerazzurro, non capita tutti gli anni di arrivare in finale. Era da 12 anni che non si arrivava così lontano. E’ un motivo d’orgoglio»

OBIETTIVI 23-24- «Senz’altro vorremmo riconfermarci in Europa, ci proveremo sapendo che sarà difficilissimo. Il grande obiettivo della società è lo scudetto, stiamo cercando di prepararci e rinforzarci al meglio. Abbiamo speranza di vincere il titolo»

RUOLO ALLENATORE– «E’ importante, mi piace allenare, ma per me sono fondamentali i giocatori, gli attori principali. Io ho tante persone dello staff che mi aiutano»

