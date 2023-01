Sono queste le parole dell’allenatore dell’Inter in conferenza stampa, ecco cosa dice Simone Inzaghi in vista della Cremonese.

Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi parla così alla vigilia della sfida contro la Cremonese: “Assolutamente sì, fortunatamente si torna subito in campo. Sono convinto che la mia squadra abbia tantissima voglia di rivalsa dopo il match con l’Empoli. È una caratteristica chiara della nostra squadra ed è importante perché l’approccio è un aspetto fondamentale. Solitamente è una cosa che riusciamo a fare spesso: si tratta di una caratteristica che deve esserci sempre nella mia squadra.“

Conclude così: “Servirà più regolarità da parte di tutte. Il Napoli in questo momento sta facendo un campionato a parte, poi ci sono cinque squadre in pochissimi punti. Bisognerà cercare di essere più regolari guardando di partita in partita, perché giocando così spesso sarà necessario concentrarsi sul singolo match. È un avversario che nel corso del campionato ha disputato delle buone partite, per esempio con il Milan, con il Napoli e con la Juventus in casa. Adesso è cambiato l’allenatore, un tecnico che ho avuto anche io e che è molto preparato, riesce sempre a dare un’identità definita alle sue squadre. In più hanno ottenuto la qualificazione in Coppa Italia al Maradona e anche a Bologna hanno fatto una buona gara: stanno attraversando un ottimo momento.“

