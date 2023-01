William Troost-Ekong, difensore della Salernitana, ha parlato dopo i primi 45 minuti del match contro il Lecce

Troost-Ekong, difensore della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo i primi 45 minuti del match contro il Lecce.

LE PAROLE – «Secondo me dobbiamo andare in avanti e dare di più, solo un gol di differenza non è tanto. Il Lecce è sempre forte, noi dobbiamo farne un altro per chiudere la gara. Giocare subito? Più facile così, non c’è tempo per pensare. La squadra è forte e i sono qui per aiutarla».

