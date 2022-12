Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in merito alla lotta scudetto alla cena di Natale nerazzurra

PAROLE – «Voglio ringraziare tutti perché siamo qui da 18 mesi e siamo stati accolti benissimo da tutti, in primis dal presidente. I dirigenti sono sempre con noi e ci hanno fatto sentire a casa fin dall’inizio. Un ringraziamento va anche ai calciatori. La nostra è stata una stagione gratificante, con due titoli vinti e lo scudetto conteso fino all’ultima giornata. Ora si riparte e dobbiamo fare del nostro meglio. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri tifosi che non ci hanno mai abbandonato nei momenti difficili, i tifosi ci sono sempre stati per noi. Nulla è perduto cercheremo di ripartire al meglio».

