Patric, difensore della Lazio, ha parlato a margine della cena di Natale del club biancoceleste. Le sue dichiarazioni

Patric, difensore della Lazio, ha parlato a margine della cena di Natale biancoceleste.

PAROLE – «Dobbiamo fare quel salto di qualità che ci chiede il mister: passare dall’essere una buona squadra a una grandissima squadra. Dobbiamo crescere sotto il punto di vista mentale e non avere nessun momento down che ci brucia le partite, sia con le grandi che con le piccole. Qui sto bene, per questo ho voluto rinnovare a tutti i costi. Sono felice grazie al gioco che esprimiamo, grazie ai compagni, grazie al mister e alla società. Per adesso cerchiamo di arrivare nei primi posti per raggiungere l’obiettivo ed essere ancora più felici. Se c’è una colonia spagnola Non te lo so dire, ma ci sentiamo bene, ci trattano bene e siamo felici».

L’articolo Lazio, Patric: «Dobbiamo fare quel salto di qualità che ci chiede il mister» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG