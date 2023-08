Inter, Inzaghi: «Soddisfatto della vittoria. Thuram e Arnautovic…». Parla il tecnico neroazzurri dopo il primo successo in questa Serie A

Simone Inzaghi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Monza: della vittoria e dei due nuovi acquisti, nonché ex obiettivi di mercato del Milan.

PARTITA – «Abbiamo fatto una gara importante contro un avversario di valore. Sono soddisfatto, ho visto entusiasmo da chi è subentrato. Una vittoria che volevamo, ho tratto spunti positivi».

THURAM – «Ha fatto quello che doveva fare. Non è stato fortunatissimo in un paio di situazioni, poi ci sono stati i cambi. I primi quattro li conoscete, Bisseck è entrato al posto di Darmian che aveva un problema alla caviglia, ha fatto bene».

ARNAUTOVIC – «In una squadra come l’Inter devi sempre avere dubbi, come è successo lo scorso anno. Mi creerà problemi? Non sono problemi importanti. Ho ragazzi intelligenti, tutti sanno di avere alternative importanti nel loro ruolo. Abbiamo gente di qualità in panchina».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA!

The post Inter, Inzaghi: «Soddisfatto della vittoria. Su Thuram e Arnautovic…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG