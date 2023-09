Inter, Inzaghi studia il piano per Thuram. L’attaccante francese ha una nuova consapevolezza arrivando in nerazzurro

Adesso che ha fatto saltare il tappo sia in Serie A che con i Bleus, Marcus Thuram inizia ad esaltare i suoi due mondi, l’Inter e la Francia. Ma smentisce pure quel chiacchiericcio fastidioso attorno a lui: non è vero che il figlio di Lilian abbia la mira storta o semplicemente non “veda” la porta. Non sarà ancora il killer che Inzaghi ha in testa, ma la costruzione del bomber è a buon punto.

Il fatto che padroneggi perfettamente l’italiano ha azzerato il tempo di adattamento che di solito serve a ogni straniero: Marcus, in fondo, straniero non è. Così si è inserito in un batter d’ali in tutto il gruppo e, mentre Lautaro gli fa da “tutor” in campo e fuori, lui recepisce ogni sfumatura di Inzaghi. Simone ha poi in testa i prossimi step per completare l’apprendistato: video e sedute individuali per aumentare la freddezza e affinare la tecnica di calcio davanti al portiere. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

