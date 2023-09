Vanenburg su Dumfries: «Giocatore meraviglioso, offre sempre una grande spinta». Le parole dell’ex giocatore

Gerald Vanenburg al De Telegraaf ha parlato dell’ottima prestazione di Dumfries contro con la Grecia. Di seguito il commento sull’esterno dell’Inter:

«Offre sempre una spinta enorme, è un giocatore meraviglioso per la tua squadra. Si spinge spesso in attacco, sia che tu giochi con tre o quattro uomini in difesa. Cerca sempre spazio».

L’articolo Vanenburg su Dumfries: «Giocatore meraviglioso, offre sempre una grande spinta» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG