Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria contro la Roma. Le sue dichiarazioni:

THURAM – «Il quotidiano sta facendo la differenza per Marcus, deve continuare a lavorare così, con la stessa voglia. Si cura molto dei dettagli, sia in campo che fuori, raccogliendo le sue soddisfazioni».

ROMA – «La partita di oggi non è stata semplice, siamo stati bravi e pazienti. Nelle partite dove non riesci a fare gol possono arrivare dei problemi, ma la squadra è rimasta lucida. Abbiamo preparato la partita in fase di possesso e non possesso, i ragazzi son stati lucidi. C’era il rischio dell’atmosfera, ma ho visto una squadra che ha tenuto bene il campo. Avremmo meritato prima il gol, ma va bene così».

TIFOSI – «Penso che l’atmosfera coi nostri tifosi qui a San Siro sia sempre eccezionale. stasera si sentiva ancora di più, ma che sia Milan, Roma, Cagliari, Sassuolo, il risultato non cambia».

