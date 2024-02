Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, nel post partita della gara di Champions contro l’Atletico Madrid

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a SportMediaset nel post partita della gara contro l’Atletico Madrid, vinta per 1-0.

VITTORIA – «Mi ha lasciato una buonissima sensazione per la prestazione fatta dai ragazzi. Loro squadra fisica, tecnica. C’è rammarico per aver vinto con un solo gol di scarto, ma sono contento per Marko e per come è entrato nella partita. Gli attaccanti stanno lavorando tutti bene, per atteggiamento, quando vengono chiamati in causa».

PRIMO E SECONDO TEMPO – «Stasera abbiamo fatto un bel primo tempo, potevamo già andare in vantaggio. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato benissimo nei primi 10′, poi i subentrati ci hanno dato una grandissima mano. Sappiamo che però è solo il primo tempo, dovremo giocarci tutto nel ritorno a Madrid».

THURAM – «Ha avuto un problemino sullo scatto con Witsel, nell’azione dopo ha tirato in porta e sentito indurirsi. Nei prossimi giorni vedremo che cosa ha, ma sono cose che possono capitare. Speriamo di non perderlo per tanto tempo…».

MARZO E APRILE – «Per questi 6 mesi abbiamo fatto molto bene, ma i mesi più importanti sono marzo e aprile. Mi piace molto vedere come giocano e come si allenano: dobbiamo continuare così sapendo che arriveranno le difficoltà e la stanchezza».

