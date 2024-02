Inter Juve, Carlos Alcaraz già pronto e in campo per la sfida contro l’inter a San Siro. Ecco la situazione a poche ore dal match

Il nuovo acquisto della Juventus Carlos Alcaraz è stato convocato per Inter-Juve, match di cartello e che andrà in scena a San Siro alle 20:45. L’argentino, arrivato dal Southampton qualche giorno fa, si è allenato con la squadra ieri. Questo è bastato però per portarlo a Milano e in panchina.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, non è da escludere che Allegri decida di lanciarlo in campo a gara in corso. Alcaraz, già in perfetta forma, potrebbe essere utile e Allegri scoprirne subito le qualità.

