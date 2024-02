Inter-Juve sarà il vero banco di prova di Piracy Shield, la piattaforma antipirateria voluta fortemente dalla Lega Serie A

Esordio per Piracy Shield in Serie A. La piattaforma anti pirateria voluta dalla Lega si è attivata per la prima volta con Lecce-Fiorentina, anticipo di questo turno di campionato.

Il vero banco di prova ci sarà nel big match di giornata tra Inter e Juventus, considerata l’elevata quantità di persone che vorranno vedere la partita.

L’articolo Inter Juve, banco di prova della piattaforma antipirateria: il motivo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG