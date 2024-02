Inter Juve, si avvicina la sfida di campionato. Nel frattempo i nerazzurri salutano il proprio centrocampista nell’ultimo giorno di mercato

Novità per quanto riguarda la cessione di Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, al Leicester. Non ci sarà quindi contro la Juventus nel derby d’Italia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore non si è presentato alla Pinetina per il consueto allenamento e nelle prossime ore volerà in Inghilterra per concludere il trasferimento.

The post Inter Juve, lui non ci sarà contro i bianconeri: ecco di chi si tratta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG