L’ex portiere Sebastien Frey ha confrontato Sommer e Szczesny, rispettivamente di Inter e Juve, in attesa del big match

Sebastien Frey a Tmw Radio ha messo a confronto Yann Sommer e Wojciech Szczesny, portieri di Inter e Juve, in attesa del derby d’Italia di domenica 4 febbraio.

SOMMER E SZCZESNY – «Sono due grandi portieri. Il polacco è un veterano, è un portiere da Juve e la Juve è fortunata ad avere lui .Quest’anno si sta scoprendo Sommer ma per me non è una sorpresa, l’ho sempre ritenuto molto interessante. E’ arrivato all’Inter e carta canta. Quando vedo 19 clean sheet per l’Inter i grandi meriti sono anche di Sommer. Non nera facile sostituire Onana».

