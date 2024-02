Paolo Tramezzani ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri: «Non cambierei una cosa che funziona»

Paolo Tramezzani, a Cusano News 7, si è soffermato sul lavoro che sta facendo Massimiliano Allegri alla Juve.

ALLEGRI – «Me lo terrei ben stretto. Sta dimostrando di essere un allenatore molto aperto, che cerca di mettere in condizione i propri giocatori per rendere al meglio, crescere e maturare, con un bagaglio d’esperienza che hanno pochi allenatori al mondo. Oggi non valuterei un altro allenatore al posto di Allegri. Antonio Conte è sicuramente bravissimo, ma non starei a cambiare una cosa che funziona».

