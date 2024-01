Riccardo Trevisani pronuncia parole forti per commentare la mancata designazione di Orsato nel big match tra Inter e Juventus

Riccardo Trevisani non usa mezzi termini per commentare a Cronache di Spogliatoio la mancata designazione di Orsato in Inter-Juventus, big match della prossima giornata.

LE PAROLE – «Non sarà lui ad arbitrare perché siamo un Paese che fa schifo. Orsato è il miglior arbitro da alcuni lustri, quello che ha fatto finali Mondiali ecc ecc…. Pensa che il secondo italiano in Europa è Massa, e finisco qua il discorso. Non arbitrerà perché alcuni anni fa non cacciò Pjanic per doppio giallo in un derby d’Italia che poi costò un campionato al Napoli. Sbagliò Orsato, e quindi? Chissenefrega. Facciamola finita, sembra che viviamo nelle caverne. La deve fare Orsato, non c’è da discutere. Mandiamo un bel segnale al calcio, usciamo dalla mentalità vecchia. Oggi, per l’Aia che è a pezzi, c’è una cosa che Rocchi può fare per evitare le polemiche: mettere Orsato ad arbitrare Juve-Inter».

L’articolo Inter Juve, Trevisani: «Orsato non arbitra perché l’Italia fa schifo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG