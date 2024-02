Manca poco al calcio d’inizio del derby d’Italia e lo stadio San Siro ribolle di interismo per una sfida sentitissima.

L’attesa sta per finire, Inter e Juventus stanno per sfidarsi sul terreno rizollato di San Siro: si affrontano prima e seconda in classifica. Nei padroni di casa gioca la formazione annunciata, la migliore possibile: Calhanoglu e Barella tornano dal primo minuto dopo la squalifica mentre sulla fascia destra Darmian è stato preferito ancora una volta a Dumfries. L’olandese viene segnalato non al massimo della forma anche se ieri in conferenza stampa Inzaghi lo ha elogiato sostenendo che si sta riportando al pari dei compagni dopo l’infortunio di fine 2023. Allegri recupera Rabiot e Chiesa ma solo il primo sarà titolare, al fianco di Vlahovic ci sarà Yldiz mentre in difesa torna Danilo dopo il riposo della settimana scorsa; ecco le formazioni ufficiali.

Danilo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 11 Kostic; 9 Vlahovic, 15 Yildiz.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 7 Chiesa, 12 Alex Sandro, 17 Iling-Junior, 20 Miretti, 22 Weah, 24 Rugani, 26 Alcaraz, 33 Djalo, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

L’articolo Inter-Juventus, formazioni ufficiali proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG