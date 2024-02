L’idea è di raddoppiare le pattuglie per la sfida tra Inter e Juventus: rischio scontri a San Siro tra i tifosi?

L’ordine pubblico è un tema a pochi giorni dal big match tra Inter e Juventus.

Come riporta Il Giorno, l’amministrazione intende triplicare il numero di pattuglie in servizio durante i turni serali e notturni. Per raggiungere questo obiettivo, è stata individuata l’opzione, proposta l’autunno scorso, che prevede un parziale superamento del sistema dei coefficienti.

