La delusione dei compagni di squadra oltre ai tifosi dell’Inter visto l’atteggiamento di Romelu Lukaku. La situazione

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter è rimasta tanto arrabbiata quanto delusa dall’atteggiamento di Romelu Lukaku: non solo dal punto di vista della società, ma anche per quanto riguarda tutto ciò che la circonda.

Dai tifosi fino ad arrivare ai compagni di squadra che tanto gli volevano bene: su tutti il suo compagno di reparto Lautaro Martinez, che lo aveva aiutato a risollevarsi dopo il periodo difficile.

L’articolo Inter, la delusione dei compagni di squadra nei confronti di Lukaku proviene da Inter News 24.

