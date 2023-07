Francesco Pio Esposito, talento offensivo dell’Inter, ha parlato così in vista della finale degli Europei Under 19

Il talentino scuola Inter Francesco Pio Esposito (fortemente corteggiato dallo Spezia) si è presentato così tramite Tuttosport per quanto concerne la finale degli Europei per gli Under 19.

LE PAROLE – «Quello che ho pensato in quel momento è meglio non rivelarlo! Spero che il gol che non è entrato in semifinale per le parate di Iribarne mi sia rimasto da spendere per la finale».

