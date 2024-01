Inter, la festa SFRENATA sull’aereo con la Supercoppa Italiana appena vinta in finale contro il Napoli: il VIDEO social

I festeggiamenti dei giocatori dell’Inter dopo la Supercoppa Italiana vinta ieri in finale contro il Napoli si sono protratti per tutta la notte, anche durante il viaggio di ritorno in Italia con l’aereo.

Tanta euforia tra i nerazzurri per il primo trofeo stagionale vinto, con risate, scherzi, canti e balli… con al centro il trofeo della Supercoppa alzata al cielo di Riyadh.

