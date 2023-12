Marko Arnautovic è stato tra i migliori dell’Inter nella sfida contro il Genoa e non solo per il gol, perché ha saputo lottare su ogni pallone

Secondo Tuttosport è stato lui a reggere l’attacco: ha coperto bene la palla e spesso ha liberato i compagni con passaggi importanti, vedi il lancio per Mkhitaryan nei primi minuti. Un 6,5 che è un iniezione di fiducia per lui: «il gol è talmente facile da sembrare banale, lo stesso non si può dire di un paio di giocate alquanto ispirate per liberare i compagni. La miglior prestazione da quando veste nerazzurro».

