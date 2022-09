Zhang non ha intenzione di mollare l’Inter e anche per questo ha deciso per l’aumento di capitale per ripianare i debiti

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Presidente dei nerazzurri sarebbe anche disposto a mettere sul piatto più di 100 milioni pur di risanare le perdite del club. Una mossa per far capire quanto tenga al bene della società. Intanto oggi ci sarà il Cda che approverà il bilancio.

