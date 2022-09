Non è passata inosservata la reazione di furiosa di Alessandro Bastoni dopo il cambio nella sconfitta dell’Inter contro l’Udinese

Nella sconfitta dell’Inter con l’Udinese, con tutti gli strascichi negativi che porta in casa nerazzurra, potrebbe esserci anche un caso Bastoni.

Mi sento male Bastoni ahahahahhaha pic.twitter.com/Bco4zQfjEl — Anti Pazzini (@mayoraltitolare) September 18, 2022

Non è sfuggito alle telecamere infatti lo sfogo del difensore nerazzurro in panchina dopo il cambio, dove ha scalciato in maniera prolungata una delle sedie in panchina.

L’articolo Inter, la rabbia di Bastoni dopo il cambio – VIDEO proviene da Calcio News 24.

