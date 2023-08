I nerazzurri hanno rivoluzionato il loro reparto offensivo: le scelte avranno premiato?

L’Inter ha cambiato tre quarti dell’attacco: rispetto alla passata stagione è rimasto solo Lautaro Martinez. Tifosi ed addetti ai lavori si interrogano sulla bontà dell’operato dei dirigenti che si sono trovati a dover sostituire Dzeko e Lukaku. Il voltafaccia del belga ha creato una situazione estremamente scomoda visto che Marotta e Ausilio non consideravano piani B.

Alexis Sanchez

Alla fine si è optato per spostare gran parte del budget sulla difesa e spendere pochi milioni per il reparto offensivo. Sanchez, Arnautovic e Thuram non garantiscono sulla carta i goal che facevano i loro predecessori; i primi due tra l’altro non sono neanche giovanissimi. La Gazzetta dello Sport pone l’accento sulla poca lungimiranza di questa scelta: l’Inter ha bisogno di incassare prima di comprare e con Sanchez ed Arnautovic è praticamente impossibile farlo. La società intende andare subito alla ricerca del risultato; per il player trading rivolgersi ad altri reparti.

L’articolo Inter: la rivoluzione in attacco fa discutere proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG