La Gazzetta dello Sport scrive di Marcus Thuram, in direttura d’arrivo all’Inter, e dell’errore commesso dal Milan

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’eccessiva sicurezza del Milan avrebbe svolto un ruolo determinante nella decisione di Marcus Thuram di scegliere l’Inter a discapito dei rossoneri.

Il quotidiano, nello scrivere del centravanti francese, menziona anche la prima telefonata svolta con Simone Inzaghi, suo futuro tecnico:

ERRORE MILAN– Era affascinato dal progetto tecnico, anche stuzzicato dal modo di giocare della squadra che, secondo quel che ha visto, è in grado di esaltare le sue caratteristiche. Il resto l’ha fatto… il Milan. Perché forse l’eccessiva sicurezza dei rossoneri – il club di Cardinale pensava davvero di aver chiuso l’affare – ha stimolato gli uomini di Zhang, spingendoli all’affondo decisivo, con un rilancio importante sull’ingaggio, portato a quota 6 milioni, uno in più di quanto offerto dai cugini

INZAGHI– Non vede l’ora di visitare il centro sportivo, la sede del club. E intanto, al telefono, ha avuto modo di parlare con il suo nuovo allenatore: con Simone Inzaghi si sono scambiati le prime impressioni, il tecnico gli ha spiegato come intende impiegarlo. Ci sarà tempo per conoscersi: il 13 luglio inizia il ritiro ad Appiano, Marcus non vede l’ora di esserci. In fondo, arriva all’Inter con due anni di ritardo: nell’estate 2021 solo la rottura del ginocchio gli impedì lo sbarco a Milano. Ora ce l’ha fatta. Inizia un altro capitolo della sua carriera, dopo aver chiuso quello con il Borussia Moenchengladbach.

L’articolo Inter: la telefonata tra Thuram e Inzaghi, l’errore del Milan proviene da Inter News 24.

