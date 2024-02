Fra poco più di un’ora ci sarà la seconda gara da ex per l’attaccante belga che in estate si è negato ai nerazzurri.

Romelu Lukaku è la punta di diamante della Roma ma forse non l’uomo più rappresentativo in quanto c’è Paulo Dybala che da quel punto di vista quantomeno non è inferiore.

La rottura

All’attaccante belga piace essere la star, ecco perché forse ha scelto di staccare tutti i telefoni ed i collegamenti quando l’Inter aveva trovato l’accordo col Chelsea per il suo riacquisto a titolo definitivo. Il reale motivo dell’addio tuttora non si conosce anche se il fatto che l’ex Chelsea non abbia inserito il nome di Simone Inzaghi nella votazione dei Fifa The Best Award è abbastanza indicativo. L’Inter però la scorsa estate lo rivoleva ed è impensabile che il tecnico non avesse lo stesso desiderio: a tal proposito fu lasciato andare via a zero Edin Dzeko.

Benjamin Pavard

Col senno di poi

Libero sostiene che alla fine ai nerazzurri è andata benissimo così: se fosse tornato Lukaku, Marcus Thuram sarebbe stato una sorta di dodicesimo uomo e non il partner ideale di Lautaro Martinez e soprattutto non sarebbe mai arrivato Benjamin Pavard. I 30 milioni che l’Inter ha devoluto al Bayern Monaco sarebbero stati spesi per ricomprare il belga dopo la vendita record dell’anno precedente; i nerazzurri avrebbero comprato un difensore a costi contenuti dopo aver perso Skriniar a parametro zero. Lukaku oggi cercherà con tutte le sue forze di far credere il contrario di quanto sostenuto dal quotidiano.

