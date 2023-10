Lautaro Martinez, probabile titolare nella formazione che l’Inter schiererà contro il Bologna, è all’inseguimento di un record

Come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, potrebbe avere col Bologna l’occasione di tagliare un record incredibile.

LAUTARO- «Quota 10 in Serie A in sole otto giornate e pensare, perché no, al record di 36 gol in un campionato messo a segno da Higuain (Napoli ’15-16) e Immobile (Lazio ’19-20), quest’ultimo riuscitoci proprio con Inzaghi in panchina»

