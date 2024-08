La gara che si giocherà dopodomani tra le due squadre nerazzurre può già dire molto in ottica campionato anche se siamo solo all’inizio.

In vista dell’imminente scontro al vertice tra l’Inter e l’Atalanta, l’attenzione si concentra sul possibile recupero di Lautaro Martinez. L’attaccante e capitano nerazzurro sta lentamente migliorando dopo aver risentito di un’affaticamento muscolare che lo ha messo in dubbio per la partita di venerdì sera. Nonostante le speranze, si prevede che l’argentino non possa partire dal primo minuto, ma la sua presenza tra i convocati è una carta che l’allenatore Simone Inzaghi potrebbe giocarsi.

Decisivo

Il capitano e punto di riferimento dell’attacco nerazzurro ancora si allena a parte. La sua importanza è indiscussa, soprattutto considerando le prestazioni passate nei big match, dove ha dimostrato di essere decisivo segnando 7 reti negli scontri diretti nella stagione 2023-24. L’Inter, tuttavia, spera di vedere il rientro del leader, almeno in panchina, per dare ulteriori opzioni offensive nel corso della partita.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram

Inzaghi non dispera

In realtà Thuram, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nelle gare di cartello è in linea con lo score dell’argentino, avendo già segnato 6 goal. Al suo fianco, l’esperienza di Taremi potrebbe rivelarsi fondamentale in una partita di alto livello come quella contro i bergamaschi. Inoltre, il contributo del centrocampo, guidato da Barella e Calhanoglu, insieme a una difesa solidificata dal ritorno di De Vrij, rende l’Inter una squadra pronta a rispondere alle sfide più impegnative.

Il fattore Demone

Simone Inzaghi è noto per la sua capacità di preparare la squadra nei momenti che contano, un’abilità che ha dimostrato in numerose occasioni, soprattutto nei derby contro il Milan e nelle partite chiave contro squadre come la Juventus. La sua gestione delle partite importanti è apprezzata dai tifosi interisti che sperano si ripeta anche dopodomani: tra l’altro Gasperini non è mai riuscito a imporsi da quando Inzaghi allena l’Inter.

