Fabrizio Biasin ha fornito un aggiornamento sostanziale sulla situazione contrattuale che vede al centro dell’interesse Lautaro Martinez e l’Inter, delineando uno scenario che potrebbe portare a decisioni importanti per il futuro del giocatore argentino. La situazione attuale risulta delicata, con le due parti ancora lontane tra loro sul fronte economico.

Il punto sul rinnovo

La questione principale riguarda il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez, attualmente in scadenza nel 2026. L’Inter è determinata a non iniziare una nuova stagione senza aver definito il futuro del suo attaccante, ma le richieste economiche del giocatore e del suo entourage sembrano al momento inarrivabili per il club nerazzurro. Benché l’offerta massima proposta dall’Inter si avvicini ai 10 milioni di euro, le parti si ritrovano a un bivio determinante per il proseguimento della loro collaborazione.

Lautaro Martinez

Una decisione inevitabile

Secondo Biasin, il club e il giocatore si trovano a un punto di non ritorno: se Lautaro e il suo agente non saranno disposti a un compromesso accettando l’offerta massima dell’Inter, che implica un sacrificio economico da parte loro, la società potrebbe essere costretta a valutare la cessione dell’attaccante per evitare di perderlo a parametro zero al termine del contratto. La volontà dell’Inter è quella di giungere a una conclusione in tempi brevi, per cui si attende una presa di posizione chiara e definitiva da parte di Lautaro e del suo rappresentante.

La verità come soluzione

Biasin sottolinea l’importanza della trasparenza in questa fase cruciale della trattativa. È fondamentale che il giocatore e il suo agente esprimano apertamente le loro intenzioni rispetto al futuro. Se da un lato Lautaro manifesta pubblicamente il suo amore per Milano e il desiderio di rimanere, è necessario che ciò si rifletta concretamente nelle trattative economiche con l’Inter, evitando di avanzare pretese incompatibili con le possibilità del club. La situazione richiede dunque un approccio onesto e diretto per giungere a una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti, salvaguardando al contempo gli interessi sportivi e finanziari dell’Inter.

