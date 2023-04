La sfida di domani sarà occasione per molti protagonisti di ritrovare le proprie ex squadre

Non solo fondamentale per la lotta Champions, ma Inter Lazio sarà occasione per numerosi protagonisti della sfida di rivivere vecchi ricordi.

Molti sono gli ex tra le due squadre, più presenti nelle file nerazzurre: partendo da Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ma condottiero di mille battaglie sulla panchina biancoceleste fino ad arrivare al trio De Vrij, Correa, Acerbi, giocatori che hanno scritto la storia recente della Lazio. Tra le fila laziali, il solo Vecino, giocatore che nell’Inter ha passato annate decisamente appassionanti.

L’articolo Inter Lazio, da Inzaghi a Vecino, incroci tra ex proviene da Inter News 24.

