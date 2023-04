Ecco le quote della partita di Serie A 2022/2023 in programma a San Siro tra Inter e Lazio: scontro diretto per la Champions

Inter-Lazio è una partita apertissima da entrambe le parti, considerando anche l’importanza di sperare ancora nella qualificazione in Champions League per quanto concerne il prossimo anno. Ecco le quote del match.

Prendendo i numeri di SNAI, le quote del match di San Siro sono chiare: vittoria dell’Inter a 1.80, pareggio a 3.60, successo esterno della Lazio a 4.50. Non resta che aspettare l’esito del campo.

L’articolo Inter-Lazio, ecco le quote del match di Serie A 2022/2023 proviene da Inter News 24.

