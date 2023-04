Ecco quali potrebbero essere le conseguenze dal punto di vista economico per l’Inter in caso di mancato quarto posto

Se nel caso l’Inter non dovesse raggiungere il quarto posto in classifica si ritroverebbe in una situazione delicata dal punto di vista economico: soprattutto per quanto concerne il fatturato della società.

Come citato da Tuttosport, senza essa i nerazzurri dovranno compensare il 15% di fatturato in meno con delle cessioni importanti (Onana e Bastoni su tutti).

L’articolo Inter, senza Champions si perderà il 15% del fatturato proviene da Inter News 24.

