Attraverso un post sui social, l’Inter rende noto il nome del miglior giocatore in campo, in occasione della semifinale di Supercoppa contro la Lazio.

Migliore in campo per @SerieA, migliore in campo per gli #InterFans

Grande Bare #ForzaInter #SupercoppaItaliana #InterLazio pic.twitter.com/N1Z6P6bHjN

— Inter (@Inter) January 20, 2024