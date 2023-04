La squadra di Maurizio Sarri dovrà fare attenzione in Inter-Lazio se non vorrà perdere uno dei suoi titolarissimi, presente nella lista dei diffidati

Sono due i diffidati in casa Lazio per la sfida di domenica contro l’Inter, uno dei due è un calciatore dal peso specifico molto importante per gli equilibri della squadra di Maurizio Sarri.

Si tratta di Alessio Romagnoli, che in caso di cartellino giallo potrebbe rischiare di saltare la sfida con il Sassuolo. Oltre al centrale, ancora diffidato Matteo Cancellieri.

L’articolo Inter-Lazio, un titolarissimo tra i diffidati dei biancocelesti proviene da Inter News 24.

