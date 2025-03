Inter, le attenuanti e la doppietta non bastano a Taremi: è già fuori?

Nonostante la doppietta in nazionale, l’Inter sta riflettendo sul futuro dell’iraniano. La sua posizione in squadra non è assicurata.

L’Inter sta riflettendo sul futuro di Mehdi Taremi, il cui rendimento in nerazzurro sta sollevando più di qualche interrogativo. Dopo un anno segnato da pochi alti e tanti bassi, il suo bilancio è piuttosto misero. Nonostante il numero delle sue presenze sia alto, 34, il bottino di gol è estremamente esiguo: solo tre reti, di cui due su rigore in partite decisamente tranquille. A questo punto, la domanda che si pongono i dirigenti è se l’attaccante iraniano possa ancora essere considerato un elemento centrale nel progetto dell’Inter: c’è però da dire che gode di una significativa attenuante. La situazione si complica ulteriormente con le nuove strategie di mercato che Oaktree porterà in estate, anche se nei giorni scorsi l’ex Porto ha dato segnali importantissimi.

Le sfide di Taremi e la strategia di mercato dell’Inter

La dirigenza nerazzurra si prepara a un mercato che cambierà pelle, con l’introduzione di una politica più orientata agli investimenti “green” e lontana dai parametri zero “maturi”. In questo contesto, secondo la Gazzetta dello Sport, Taremi potrebbe trovarsi al centro di un’importante riflessione. Sebbene abbia ancora un contratto lungo, in scadenza nel 2027, il suo valore sul mercato potrebbe rivelarsi interessante per l’Inter. Le sue prestazioni non hanno convinto del tutto: la sua incapacità di incidere nei momenti cruciali ha lasciato spazio a dubbi sul fatto che possa essere un’alternativa valida alle punte titolari.

Taremi in bilico: cosa deciderà l’Inter?

La sua permanenza all’Inter potrebbe essere in discussione. La dirigenza nerazzurra, infatti, valuterà attentamente ogni offerta che dovesse arrivare per Taremi, considerando il fatto che l’attaccante è arrivato a parametro zero e una sua cessione rappresenterebbe comunque una plusvalenza. Se le valutazioni non dovessero essere soddisfacenti, l’addio a Taremi potrebbe concretizzarsi più velocemente di quanto immaginato, aprendo la strada a nuovi investimenti per rinforzare il reparto offensivo.

