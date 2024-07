Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha fatto capire di voler contare su un quinto elemento in attacco.

I rumours di mercato attorno a Valentin Carboni si sprecano anche se non tutti pensano che il ragazzo al momento meriti tante attenzioni. Recentemente, le dichiarazioni di Simone Inzaghi hanno acceso ulteriormente i riflettori sulla posizione del figlio d’arte.

La situazione ed il precedente

Valentin Carboni, giovanissimo calciatore argentino classe 2005, si trova già sotto i riflettori dell’opinione pubblica e dei media, tanto da suscitare preoccupazione per una possibile eccessiva esposizione mediatica che potrebbe influenzare negativamente il suo sviluppo. Nella recente conferenza, Simone Inzaghi ha ribadito la fiducia nel giovane, prospettando per lui un futuro all’Inter. Nonostante queste assicurazioni, lo scorso anno un’imprevista svolta vide Carboni trasferirsi al Monza pochissimo tempo dopo le affermazioni dell’allenatore.

Valentin Carboni

Scenari futuri

Il Marsiglia apprezza molto le qualità di Carboni; la squadra di Roberto De Zerbi sta cercando di intavolare una trattativa per garantirsi le prestazioni del talentoso argentino. Tuttavia, al momento, sembra mancare la capacità economica per presentare un’offerta concreta che soddisfi le richieste dell’Inter che si attestano su una cifra superiore ai 35 milioni di euro.

Il pensiero dell’allenatore

D’altra parte, Simone Inzaghi è stato piuttosto esplicito evidenziando le sue qualità di dribbling e la duttilità tattica che consente di adattarlo in diverse posizioni in campo, dimostrando così una netta propensione a mantenerlo in squadra. Il piacentino ha dichiarato che potrebbe schierarlo alle spalle della punta in un 3-4-2-1 o come quinto di destra con caratteristiche molto molto offensive. Il punto, secondo Calciomercato.com, è che il tecnico conta su un giocatore che abbia queste caratteristiche e quindi in caso di cessione ci sarà bisogno di sostituirlo con un profilo simile.

