I nerazzurri hanno investito in un giovane trequartista che potrebbe giocare in Primavera o andare in prestito in questa stagione.

Alla scoperta di un nuovo talento approdato in Italia, lo sloveno Luka Topalovic rappresenta la nuova scommessa dell’Inter per il futuro. Con appena 18 anni ma già una solida esperienza alle spalle nel campionato sloveno con la maglia del Domzale, il giovane centrocampista offensivo vanta caratteristiche tecniche e fisiche che hanno colpito i vertici nerazzurri, convincendoli ad investire sul suo trasferimento.

Il nuovo De Bruyne

Il passato sportivo di Luka Topalovic fa già presagire le grandi aspettative riposte su di lui. La Gazzetta dello Sport evidenzia che proprio come Benjamin Sesko, anche Topalovic proviene dallo stesso vivaio sloveno del Domzale. Il paragone con Kevin De Bruyne, suggerito dai dirigenti sloveni per l’abilità nel dirigere il gioco, la creatività e l’intelligenza tattica, insieme al riconoscimento da parte del Guardian come uno dei 60 migliori talenti nati dopo il 2006, non fa altro che aumentare l’interesse intorno al suo profilo.

Dario Baccin

Le sue caratteristiche ed i piani dei nerazzurri

Il primo approccio tra l’Inter e il Domzale è avvenuto in primavera, ed è culminato con un’intesa definitiva a maggio grazie agli sforzi di Marotta, Ausilio e Baccin. Sebbene il percorso di crescita di Topalovic all’interno del club milanese non sia ancora completamente delineato, con la possibilità di un prestito oppure di un inserimento immediato nella squadra Primavera, l’opportunità per Simone Inzaghi di valutare direttamente il talento sloveno nei prossimi giorni a Appiano Gentile è concreta. La sua duttilità tattica, l’ottimo tiro dalla distanza e una notevole statura fisica (è alto 1,87) sono già visti come risorse preziose in caso di utilizzo in diverse posizioni offensive. Finora ha giocato come trequartista in un 4-3-1-2 ma si pensa che in futuro possa giocare anche come esterno offensivo sulle due fasce.

La sua carriera

Nonostante la giovanissima età, Topalovic è diventato abbastanza rapidamente un elemento prezioso per il Domzale. Il suo debutto in prima squadra nella stagione 2021-22, il primo gol l’anno successivo e il ruolo di titolare nella stagione passata sono step che testimoniano un’evoluzione rapida e costante. I numeri sono già importanti: 35 presenze in campionato, 2 nelle qualificazioni alla Conference League, per un totale di 2 goal e 4 assist.

