I nerazzurri sanno già cosa fare riguardo il futuro del talento fresco vincitore della Coppa America.

La situazione di Valentin Carboni, giovane promessa del calcio argentino, tiene in sospeso diversi club europei. Dopo aver conquistato la Copa América con la selezione argentina, il destino del classe 2005 diventa un’incognita.

Sirene francesi

Il Marsiglia, sotto la guida tecnica di Roberto De Zerbi, ha manifestato un forte interesse per Valentin Carboni, considerato uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico argentino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dal club francese sarebbe partita un’offerta economica per il calciatore. Essa però si attesta al di sotto dei 30 milioni di euro, cifra che non si avvicina alle altissime richieste dell’Inter.

Roberto De Zerbi

La posizione di Marotta e Ausilio

L‘Inter valuta Carboni un “gioiello” della propria scuderia giovani e ha fissato il prezzo del calciatore intorno ai 40 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra è chiara: solo un’offerta che si avvicini a tale cifra potrebbe aprire a una trattativa concreta per la cessione dell’argentino. In assenza di proposte adeguate, il club milanese non si mostra preoccupato e considera l’opzione di concedere il giocatore in prestito, per permettergli di accumulare esperienza con maggiori minuti in campo. Difficile che ciò accada se si scegliesse di tenerlo in rosa: le sue caratteristiche, al momento, non si addicono molto al 3-5-2 inzaghiano. Non è da escludere, ma è molto complicato, che i nerazzurri possano anche cederlo a titolo definitivo mantenendo però un controllo diretto sulle sue prestazioni tramite l’inserimento di una recompra.

