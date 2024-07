Procede la preparazione dei nerazzurri alla nuova stagione anche se parecchi big della rosa sono ancora in vacanza.

Sabato scorso è iniziato il precampionato dell’Inter: Simone Inzaghi, in questi giorni, può contare su una rosa provvisoria che include Di Gennaro, Radu e altri membri della squadra che non sono stati impegnati con le rispettive nazionali; tra loro anche i nuovi acquisti Taremi e Josep Martinez.

Yann Bisseck

Il calendario dei rientri

La lista dei giocatori a disposizione si amplierà progressivamente a partire dal 20 luglio con i rientri scaglionati dei giocatori impegnati in tornei internazionali. Tra questi si segnalano le attese per il 24 luglio degli azzurri come Bastoni e Barella, e quella di Calhanoglu prevista per il 31. Il programma, come riporta la Gazzetta dello Sport, prevede poi il rientro di Thuram, Pavard, De Vrij e Dumfries, il 3 agosto, ed in infine quello di Lautaro Martinez che è atteso al ritorno presso il centro sportivo di Appiano Gentile tra il 7 e l’8 agosto, insieme al compagno di nazionale Valentin Carboni.

Via alle amichevoli

L’Inter ha delineato un fitto programma di amichevoli per preparare al meglio la squadra in vista della nuova stagione. L’avvio è programmato per domani, 17 luglio, contro il Lugano, e proseguirà con incontri contro squadre come Las Palmas e Pisa. Particolarmente atteso è l’incontro con l’Al Ittihad il 7 agosto e quello con il Chelsea l’11 agosto a Stamford Bridge, giusto 6 giorni prima dell’esordio in campionato che avverrà il 17 agosto contro il Genoa.

