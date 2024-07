Il capitano nerazzurro ha concluso una stagione fantastica e difficilmente ripetibile: i giornali di oggi lo mettono tra i papabili per la vittoria del Pallone d’Oro.

Lautaro Martinez si è preso le luci della ribalta anche in nazionale dopo aver vinto Scudetto e SuperCoppa italiana con l’Inter. Il goal decisivo contro la Colombia fa pensare che nulla gli sia precluso in questo preciso momento storico.

Al top anche in Albiceleste

Il Toro ha fatto la differenza nella finale di Copa America contro la Colombia, trascinando la sua squadra alla vittoria ai tempi supplementari. Con 5 goal in 221 minuti, ha raggiunto l’incredibile media di 1 rete ogni 44 minuti, contribuendo così a definire un percorso netto e convincente per l’Argentina nel torneo. Con un totale di 29 reti in 64 presenze con la maglia della nazionale, Lautaro si posiziona tra i migliori marcatori argentini, superato solo da icone del calibro di Messi, Batistuta e Aguero.

Lautaro Martinez

Sogno o realtà?

Questa stagione, oltre alle succitate vittorie lo ha incoronato come miglior giocatore e capocannoniere della Serie A; l’unico cruccio è il breve cammino in Champions League ma questo, secondo L’Equipe non gli vieta di essere tra i papabili vincitori del Pallone d’Oro. L’argentino viene menzionato insieme a Rodri del Manchester City, Bellingham e Vinicius Junior del Real Madrid.

Verso nuovi trofei

Lautaro non parteciperà alle Olimpiadi e si riunirà al ritiro dell’Inter entro l’8 agosto. Intanto, è in arrivo l’annuncio del suo rinnovo contrattuale che lo vedrà legato al club fino al 2029, con un significativo aumento dello stipendio. Con 129 gol in 282 presenze, Lautaro ha già lasciato un segno indelebile nella storia dell’Inter, posizionandosi tra i migliori marcatori e superando figure emblematiche come Vieri e Icardi. Questi progressi, a soli 26 anni, promettono un futuro ancora più luminoso per l’attaccante argentino, sia a livello di club che di nazionale.

