I nerazzurri, dopo un’attenta analisi con la proprietà, hanno deciso di acquistare un giocatore di prospettiva piuttosto che tesserare uno svincolato.

L’Inter ha cambiato filosofia: lo dimostra la trattativa per Juan Cabal dell’Hellas Verona. Fino a poco tempo fa la dirigenza avrebbe acquistato un giocatore a costo zero mentre ora si preferisce investire in giovani di prospettiva.

Il retroscena

L’attenzione si è recentemente focalizzata sul colombiano che, secondo Calciomercato.com era seguito dalla squadra mercato capeggiata dal direttore sportivo Piero Ausilio sin dal mese di gennaio. Cabal è stato apprezzato anche nello scontro diretto contro l’Inter disputatosi nell’ultima giornata di campionato.

Piero Ausilio

La valutazione

Il suo valore si attesta intorno ai 10 milioni di euro, cifra che l’Inter sembra anche essere disposta a spendere: c’è qualche interrogativo se si considera questa valutazione in relazione al limitato minutaggio accumulato in Serie A nelle ultime 2 stagioni. La nuova proprietà comunque sembra essere attirata da questo tipo di acquisti piuttosto che dagli svincolati di 29-30 anni: anche se Cabal non confermasse le sue potenzialità, potrebbe essere rivenduto ad un buon valore di mercato, cosa che per Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso, gli altri due obiettivi, non può accadere.

La trattativa

L’Inter potrebbe inserire nell’affare con l’Hellas Verona qualche contropartita; ultimamente si è parlato di Issiaka Kamate. Si tratta di un giovane giocatore nerazzurro il cui valore è stimato intorno ai 3 milioni di euro. Kamate, con un recente cambio di ruolo da centrocampista ad attaccante, ha mostrato qualità promettenti; i nerazzurri puntano così ad abbassare il cash da pagare per portare Cabal a Milano.

