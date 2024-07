Antonio Conte avrebbe potuto allenare il Milan. Giorgio Perinetti ha svelato che Berlusconi lo avrebbe voluto in rossonero ma il tecnico prese altre scelte.

Il nome di Antonio Conte è aleggiato a Milanello per mesi, candidato numero uno a succedere a Stefano Pioli alla guida tecnica del Milan. Le strade dell’ex ct della Nazionale e quelle del Club di Via Aldo Rossi non si sono mai incrociate, anzi. Il Milan ha scelto convintamente di puntare su Paulo Fonseca, ex Lille, e Conte si è accasato alla corte di Aurelio De Laurentiis. Nonostante sia passato più di un mese dall’insediamento di Fonseca al Milan, il nome del neo tecnico partenopeo continua ad essere nominato in orbita rossonera nei salotti del calcio. Giorgio Perinetti, sulle frequenze di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha svelato alcuni clamorosi retroscena in merito ad Antonio Conte e il Milan.

Il Milan voleva Conte

Giorgio Perinetti, noto dirigente sportivo, ha svelato un retroscena piuttosto inedito sul conto del Milan e di Antonio Conte. Ha infatti affermato che “quando lasciò la Juventus ( Antonio Conte , ndr ) per la Nazionale, anche il Milan di Berlusconi lo cercava attivamente, ma alla fine optò per altre soluzioni”. Rivelazione che unita al tormentone Conte al Milan degli ultimi mesi fa senza dubbio riflettere e credere che le strade dell’allenatore del Napoli e dei rossoneri siano destinate e restar separate.

I meriti di Conte, la bravura del Napoli

Perinetti ha poi proseguito elogiando i meriti del neo tecnico partenopeo, sottolineando di poter “confermare che Conte porta con sé una cultura del lavoro molto forte, mirata e razionale. L’allenamento è personalizzato in base alle caratteristiche dei singoli giocatori, non si tratta semplicemente di farli correre tanto per correre. I calciatori possono inizialmente sentirsi sopraffatti dai carichi di lavoro, ma in seguito trarranno beneficio da questo approccio e seguiranno con fiducia il loro allenatore”. Prosegue poi facendo i complimenti al “Napoli che ha saputo cogliere l’opportunità di ingaggiare l’allenatore migliore disponibile sul mercato. Conte non si distingue solo per la sua visione, ma anche per un’autentica ossessione nel voler ottenere il massimo”.

