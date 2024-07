Il Milan si avvicina a Fofana perseguendo una strategia molto chiara. Nel frattempo il Monaco abbassa le pretese: il punto della trattativa.

Nel corrente panorama calcistico, il Milan è alla ricerca di un upgrade qualitativo per la propria mediana in vista della prossima stagione. Tra i vari nomi circolanti, spicca quello di Youssouf Fofana, centrocampista francese del Monaco, che dopo un’ottima prestazione agli ultimi Europei, si trova ora in vacanza, lasciando il suo futuro in bilico tra il Principato e nuove, possibile destinazioni.

Un rinforzo per il Milan

La dirigenza del Milan sembra avere le idee chiare per quanto riguarda i rinforzi da apportare alla squadra in vista della nuova stagione. Accanto agli acquisti già programmati in attacco e difesa, rispettivamente Álvaro Morata e Strahinja Pavlović, il centrocampo necessita di nuova linfa. In questo scenario, emerge il nome di Youssouf Fofana, gioiello del Monaco e della nazionale Francese, come obiettivo prioritario per i rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Terminato l’Europeo, arrivano le decisioni

Fofana, al ritorno dalle vacanze, potrebbe non fare rientro a Monaco. Il motivo? Un’intesa raggiunta con il Milan per un contratto quinquennale, fino al 30 Giugno 2029, con un’ingaggio netto di circa 3 milioni di euro a stagione. Questa mossa anticipa una probabile trasferimento vista la scadenza del suo attuale contratto con il Monaco fissata al 30 Giugno 2025.

La finestra di trasferimento

L’addio di Fofana al Monaco sembra una certezza più che un’ipotesi, considerando il contratto in scadenza e l’interesse concreto del Milan. Tuttavia, l’operazione di mercato non è priva di ostacoli: il Monaco valuta il cartellino del giocatore 20 milioni di euro, cifra su cui il Milan è intenzionato a trattare, nella speranza di raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti.

La trattativa tra le due società si preannuncia serrata, con il Milan desideroso di arricchire il proprio centrocampo con un elemento di sicuro affidamento come Fofana, ma al contempo attento a non sforare i limiti del proprio budget. La strategia dei rossoneri sembra essere quella di giocare d’attesa, cercando di ammorbidire le pretese del Principato per chiudere l’affare a condizioni più vantaggiose. La situazione è in piena evoluzione e nei prossimi giorni potrebbero emergere novità decisive per il futuro di Youssouf Fofana.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG