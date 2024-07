Il futuro di Jovic sembra sempre più lontano dal Milan, nonostante il rinnovo di contratto. Il Club vorrebbe effettuare una plusvalenza importante.

Nel dinamico scenario del calciomercato estivo, i movimenti delle squadre si susseguono con rapidità, disegnando nuove prospettive sia per i club che per i giocatori. Anche il Milan, squadra dalla gloriosa tradizione, non fa eccezione. Nonostante un recente rinnovo contrattuale, la permanenza di uno dei suoi attaccanti diventa incerta, riflettendo la fluidità e l’incertezza che caratterizzano il mercato del calcio.

Un futuro incerto per Jovic

Secondo quanto reportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan, fresco di accordo con Álvaro Morata, resta vigile nella ricerca di nuovi talenti offensivi. Fra questi sviluppi, emerge una sorprendente apertura alla cessione di Luka Jovic. Il giocatore serbo, arrivato tra i rossoneri con grandi aspettative dopo esperienze al Real Madrid e all’Eintracht Francoforte, potrebbe lasciare il club dalla storica maglia rossonera nonostante il recente rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2025. La potenziale vendita di Jovic rappresenta una strategia del Milan orientata a realizzare una plusvalenza significativa.

Luka Jovic

Le cessioni certe e la ricerca di nuovi orizzonti

Parallelamente alla possibile uscita di Jovic, il Milan si prepara a salutare altri giocatori. Fodé Ballo-Touré e Divock Origi sono due nomi già certi verso l’addio. Entrambi non soddisfatti dell’attuale situazione, stanno lavorando al di fuori della prima squadra, con il Milan Futuro, in attesa di trovare una sistemazione più conforme alle loro aspettative di carriera. Questi movimenti sottolineano ulteriormente la fase di ridefinizione che stan vivendo il Milan, alla ricerca di un assetto ottimale per affrontare i futuri impegni sportivi.

Nel complicato puzzle del calciomercato, le sorti di giocatori come Jovic, Ballo-Touré e Origi riflettono non solo le esigenze tattiche e finanziarie dei club, ma anche le dinamiche, spesso inaspettate, che possono coinvolgere le carriere dei professionisti del calcio. Per il Milan, come per ogni altra squadra, l’estate rappresenta il momento cruciale per forgiare un gruppo in grado di affrontare al meglio le sfide della nuova stagione, facendo i conti con le inevitabili incognite che il mercato continua a proporre.

