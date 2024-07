Luca Marchetti ha svelato che dopo Morata il Milan chiuderà per un altro attaccante: c’è un nome su tutti in pole.

Il Milan chiude per Alvaro Morata. L’attaccante e capitano della Spagna neo Campione d’Europa firmerà a ore per i rossoneri e indosserà con ogni probabilità la maglia numero 9 lasciata vacante da Olivier Giroud. L’ex Juve nella giornata di domani svolgerà le visite mediche a Madrid, per poi apporre la firma al contratto con lo legherà per quattro anni al Milan, più opzione per il quinto anno. La squadra mercato rossonera però non si limiterà al solo spagnolo ma, con ogni probabilità, raddoppierà. Luca Marchetti, intervenuto a Tmw Radio, ha svelato il nome del profilo che maggiormente solletica l’immaginario in quel di Via Aldo Rossi.

Luca Marchetti ha evidenziato che saranno “domani le visite mediche di Morata e che il Milan pagherà la clausola all’Atletico”. Ha aggiunto inoltre dettagli importanti sulla trattativa che lo porterà in rossonero, sottolineando che “ha preferito così in modo che diventasse una scelta del giocatore e lasciare il club. L’Atletico è stato contattato dal Milan per metterlo al corrente della trattativa ma per una questione di immagine l’Atletico preferisce la scelta di farsi pagare la clausola, per dimostrare ai tifosi che è stata una scelta personale ma non pienamente condivisa dal club”. Dettagli importanti anche per quanto riguarda le cifre dell’accordo, il giornalista ha infatti precisato che lo spagnolo “firmerà un contratto di 4 anni con opzione per il quinto a 5,5 mln a stagione”.

Come detto il Milan non intende accontentarsi di un solo attaccante ma, dopo Morata, vorrebbe regalare a Fonseca un’altra punta. L’obiettivo è offrire al tecnico portoghese una più ampio ventaglio di scelte per poter articolare al meglio la propria idea di gioco. Luca Marchetti ha rivelato infatti che “il Milan però cerca anche Fullkrug, perché si cerca un altro attaccante. Si cercava il numero 9 più adatto e arriva dopo l’Europeo. Forse è valsa la pena aspettare qualche giorno in più”.

