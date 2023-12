Il punto in casa Inter per quanto concerne la situazione ad Appiano Gentile di Cuadrado, Dumfries, Bastoni e anche Matteo Darmian

Il giornalista Pasquale Guarro ha voluto chiarire la situazione su Twitter in casa Inter dopo l’allenamento di oggi ad Appiano Gentile.

«Oggi Bastoni ha lavorato ancora a parte ma sarà pronto per la partita contro l’udinese. Cuadrado avverte ancora dolore e se Inzaghi ha tardato il cambio di Dumfries a Napoli è proprio perché in settimana il colombiano non si era allenato al massimo. Questa settimana si lavorerà ad Appiano per trovare una valida alternativa a Dumfries, diverse le ipotesi sul banco, ma bisogna considerare che anche Darmian dovrà comunque riposare».

L’articolo Inter, le situazioni di Cuadrado, Dumfries, Bastoni e Darmian proviene da Inter News 24.

